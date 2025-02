Benevento: esami strumentali per Ferrara, Capellini e Oukhadda Test previsti tra stasera e domani. Stamattina seduta di allenamento all'Imbriani

Solo gli esami strumentali previsti tra stasera e domani, potranno fare chiarezza sulle condizioni fisiche di Ferrara, Capellini e Oukhadda. Tutti e tre usciti dal campo di Biella prima del tempo. Con Ferrara fuori dal perimetro per un problema alla coscia sinistra la squadra ha subito il primo gol. Subito dopo anche Capellini, probabilmente ancora alle prese con il vecchio problema all'adduttore sinistro, ha chiesto il cambio. E per completare il quadro, nell'intervallo, anche Oukhadda s'è tirato fuori. Un bel guaio, anche perchè capitan Berra ha ben pensato di farsi espellere per un inutile fallo a centrocampo che gli è costato il secondo giallo e quindi l'espulsione. Inutile dire, insomma, che per la strega piove sul bagnato. Bisognerà capire se qualcuno degli infortunati potrà recuperare per sabato, altrimenti a Pazienza, del parco difensori, rimarrebbe solo Tosca, oltre ai due “under” Viscardi e Veltri, che pur giocando prevalentemente sulla fascia hanno entrambi un recente passato da centrali difensivi.

Chi non ha giocato al “La Marmora-Pozzo” questa mattina si è allenato regolarmente all'Imbriani.

La sessione di ripresa ha visto una prima parte svolta in palestra, che ha coinvolto tutta la squadra. Successivamente chi non ha preso parte alla gara di ieri contro la Juventus Next Gen, dopo un breve riscaldamento, hanno svolto un'esercitazione tecnica in campo incentrata sull'attacco allo spazio e sugli smarcamenti. Poi è stata la volta di un'esercitazione sui tiri in porta con inserimento e tre fasi di partita uomo contro uomo. L'allenamento si è concluso con un circuito metabolico sotto la supervisione del preparatore atletico.

La preparazione dei giallorossi riprenderà domani, quando è prevista una sessione pomeridiana di lavoro. Dopo la seduta la squadra partirà alla volta dell'Hotel Europa di Venticano per una settimana di ritiro (le sedute di allenamento si terranno, come è ovvio, sempre all'Imbriani).