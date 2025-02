Casertana-Cerignola: le "grandi" fanno il tifo per gli uomini di Pavanel Monopoli, Avellino e Benevento sperano nei falchetti per rendere vani i loro clamorosi ko

Al Pinto c'è in palio una fetta di futuro di questo girone C di serie C. A guardare con interesse la Casertana sono tutte le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, ma anche quelle che guardano con occhi avidi agli ultimi posti dei play off. Al Cerignola sono interessati più di tutti Monopoli, Avellino e Benevento. Tre squadre che hanno frenato bruscamente in questa 26a giornata e che sperano in un passo falso anche degli ofantini per far sì che questa giornata si concluda nelle stesse condizioni in cui si è aperta. Sfida interessante quella del Pinto. E per nulla scontata. I due tecnici hanno detto la medesima cosa: “Per uscire bene da questa giornata dovremo giocare la partita perfetta”. Ha iniziato Raffaele, gli ha fatto eco Pavanel. Il primo ha detto che la sua squadra sta vivendo un momento di grande euforia, che sa di guidare una squadra forte e che può centrare un traguardo storico per la piccola Cerignola. Qualcuno ha rispolverato il film di Totò, Gambe d'oro, una pellicola del 1958 in cui il piccolo Cerignola, di cui il “principe della risata” era il presidente, batteva nientemeno che la Nazionale azzurra. Si respira aria di favola nella città ofantina e il sogno serie B può certamente prendere corpo grazie ad una squadra equilibrata in ogni reparto e resa ancora più forte dagli ultimi rinforzi di gennaio (Volpe, D'Andrea, Achik, Nicolao, Santarcangelo, McJannet). La squadra, a cui mancherà Paolucci per squalifica, stasera sarà spinta da almeno 200 tifosi che saranno presenti al Pinto.

Ma la Casertana non vuole partire battuta. Pavanel lo ha detto a chiare lettere: “Giochiamo contro una delle squadre più forti del girone, ma qui non c'è mai nulla di scontato. Per questo noi cercheremo di vincere stasera”. A corroborare le speranze del tecnico veneto ci sono i nuovi arrivi di gennaio, soprattutto Yayha Kallon, il sierraleonese proveniente dalla Salernitana. Kallon ha giocato in A con Genoa e Verona, in B con Bari e Salernitana. Per la C dovrebbe essere un lusso, al fianco del gigante Vano può fare sfaceli.

Il monday night inizia alle 20,30, saranno in tanti a trepidare per questa partita.