Ferrara, distrazione al retto femorale: almeno un mese fuori Si tratta di una lesione di secondo grado. Per Capellini e Oukhadda si attende l'esito domani

Dall'infermeria non arrivano buone notizie. Soprattutto per Ferrara che si è sottoposto nel tardo pomeriggio a risonanza magnetica. L'esame ha riscontrato una “distrazione di secondo grado al retto femorale”. Un problema non certo di poco conto, che richiederà almeno un mese di stop.

Bisogna attendere domani invece per avere un'esatta diagnosi degli infortuni che hanno colpito Riccardo Capellini e Shady Oukhadda. Per loro sono previsti ulteriori controlli strumentali e solo dopo sarà possibile quantificare il tempo necessario per il recupero.

Domani pomeriggio la squadra si ritroverà per una seduta di allenamento all'Imbriani. Alle 17,30 è prevista la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Michele Pazienza, che sarà accompagnato dal direttore sportivo Marcello Carli. Subito dopo la squadra partirà alla volta di Venticano per un breve periodo di ritiro prima della partita di sabato contro il Messina.