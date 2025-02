Conferenza stampa di questo pomeriggio: ci sarà anche il Presidente Vigorito Il massimo dirigente sarà al fianco del neo tecnico Michele Pazienza e del diesse Marcello Carli

Alla conferenza stampa di presentazione di questo pomeriggio (ore 17,30) sarà presente anche il presidente Oreste Vigorito, che in un primo momento non aveva potuto assicurare la sua presenza per impegni di lavoro. Dunque il massimo dirigente sarà a fianco di Michele Pazienza e di Marcello Carli in questa attesa conferenza nella sala stampa dello stadio Vigorito.