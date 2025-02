Col Messina dirige il "quarto anno" Di Reda Già un precedente quest'anno col fischietto pugliese

Sarà il “quarto anno” Antonio Di Reda di Molfetta a dirigere sabato la sfida tra Benevento e Messina. 32 partite in Lega Pro per lui con 13 vittorie delle squadre di casa, 10 pareggi e 9 successi delle formazioni in trasferta. Sono ben 14 i rigori decretati, appena 3 le espulsioni comminate.

Di Reda ha un precedente quest'anno col Benevento, nella trasferta del 30 ottobre a Crotone. La sfida dello Scida, come molti ricordano terminò 2 a 2 con la rimonta pitagorica dopo i gol di Manconi e Lamesta. Un precedente anche col Messina, precisamente un anno fa, quando i peloritani uscirono con un pareggio dal campo di Giugliano.

Di Reda sarà coafiuvato da Luca Capriuolo di Bari e Manuel Cavalli di Bergamo. Quarto uomo Domenico Leone di Barletta.