Infermeria giallorossa: Oukhadda recuperabile, Capellini domani si aggrega Buone notizie dagli esami strumentali. I due giallorossi potrebbero recuperare entrambi

Dall'infermeria giallorossa arrivano spiragli di ottimismo. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Shady Oukhadda ha rilevato solo un'infiammazione di una vecchia cicatrice per un pregresso trauma muscolare. E' inutile dire che il difensore dovrebbe esser recuperabile per la sfida col Messina di sabato, anche se resterà attentamente monitorato da parte dello staff medico.

Buone notizie anche per Riccardo Capellini, la cui risonanza magnetica all'adduttore non aveva rilevato nulla di patologico. Il difensore ha svolto lavoro differenziato in mattinata, ma già domani dovrebbe riaggregarsi al gruppo dei compagni.

Ricordiamo che la squadra ha ripreso questa mattina a lavorare all'Antistadio Imbriani, dove ha svolto una sessione di allenamento che “è iniziata con un riscaldamento, seguito da un lavoro di forza in campo e sprint con finalizzazione in porta. Successivamente, si è svolto un esercizio tattico focalizzato sulla fase di possesso, per concludere con una partita finale”.

Al termine della seduta, la squadra giallorossa ha di nuovo raggiunto il ritiro dell'Hotel Europa di Venticano. Domani è prevista una sessione pomeridiana di allenamento alle 15 (partenza in Bus societario da Venticano alle 14) sull'erba dell'Antistadio Imbriani.