Giudice Sportivo, un turno a Berra. Fermato anche Pedicillo (Messina) Nell'Avellino squalificati Biancolino, Tribuzzi e Cancellotti. Stop anche per Capomaggio

Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le partite dellos corso week end relativamente al Gigone C di serie C.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCOLINO RAFFAELE (AVELLINO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo usciva dall’area tecnica e lo spintonava, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

TOSCANO DOMENICO (CATANIA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti, proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ZAURI LUCIANO (FOGGIA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva dall’area tecnica protestando nei suoi confronti e tirava un pugno contro la propria panchina, in segno di protesta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in reazione ad una manata ricevuta, senza alcuna possibilità di giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo afferrava per il collo con la mano spingendolo con violenza a terra, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e la perpetrazione del gesto a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 1).

TASCONE SIMONE (FOGGIA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di un provvedimento da parte dell’Arbitro, colpiva il calciatore avversario TRIBUZZI ALESSIO con la mano aperta sul braccio, provocando la reazione di quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE RISIO CARLO (MONOPOLI)

D'AMICO FELICE (TEAM ALTAMURA)

CASTELLANO FABIO (TURRIS)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BERRA FILIPPO (BENEVENTO)

SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)

PEREZ GANFORNINA FRANCISCO (TEAM ALTAMURA)

NDIAYE MAISSA CODOU (TURRIS)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARONE LUMAGA MARIO (CAVESE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEDICILLO LEONARDO (ACR MESSINA)

CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)