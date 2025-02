Benevento, seduta pomeridiana: Capellini torna in gruppo Ancora differenziato per Oukhadda. Migliora Talia, ma per le decisioni bisogna attendere domani

E' una corsa contro il tempo. Michele Pazienza, dopo aver perso Berra per squalifica e Ferrara per infortunio, spera di poter contare su Capellini e Oukhadda per la sfida contro il Messina. Il difensore cremonese nella seduta di questo pomeriggio ha ripreso ad allenarsi col gruppo. Non si può dire che sia al cento per cento, ma i progressi sono incoraggianti e il tecnico conta molto sulla sua presenza. Ha invece continuato ad allenarsi in maniera differenziata Shady Oukhadda. Anche lui è decisamente migliorato, ma appare evidente che qualsiasi decisione sarà presa tra domani e sabato mattina.

Dall'infermeria, segnali positivi arrivano anche da Angelo Talia. Il centrocampista napoletano sta provando a convivere col dolore che gli procura il nervo sciatico. La sua condizione è in crescita, ma anche per lui sembra difficile esprimere sin d'ora una previsione sull'eventuale utilizzo. Sembra ovvio che almeno uno dei tre debba essere recuperato per sabato. Se, come sembra, Capellini dovesse farcela, si sistemerebbe il reparto centrale della difesa, con l'ex juventino sul centro destra e Tosca al suo fianco. I due esterni difensivi potrebbero essere come nel secondo tempo di Biella, Veltri e Viscardi, che se la sono cavata bene e danno sufficienti garanzie nel ruolo.

A centrocampo, che Pazienza strutturerà ancora a tre (“Si prendono troppe ripartenze e questo è il modo per prenderne di meno...”), rientra Viviani dalla squalifica ed è questa già un'ottima notizia. Al suo fianco dovrebbe esserci Prisco e magari a sinistra Acampora, che a Biella è entrato bene e si è fatto apprezzare. In avanti difficile capire quale possa essere la soluzione migliore: sull'esterno destro non crediamo si possa rinunciare a Lamesta, anche nelle condizioni non ideali di questo momento, mentre le due punte saranno scelte tra Lanini, Manconi, Perlingieri e Starita.

La seduta di questo pomeriggio è iniziata con “un riscaldamento, seguito da esercitazioni sul gioco di velocità. Successivamente, la squadra ha proseguito con una sessione tattica sotto la guida del mister, per concludere con una partita finale. Alcuni calciatori si sono dedicati a sessioni di calci di punizione dal limite, mentre altri hanno lavorato sul perfezionamento del tiro in porta”. Dopo l'allenamento la squadra è tornata in pullman a Venticano, nel ritiro dell'Hotel Europa. Domani è prevista una seduta di allenamento mattutino: appuntamento all'Imbriani per il via alle 10,30.

Nella foto Genny Acampora: sabato potrebbe toccare a lui