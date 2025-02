"Sport sannita al Vigorito": col Messina invitate le società del Tiro con l'arco Arcieri Sanniti e Arcieri del Sannio saranno presenti sugli spalti del "Ciro Vigorito"

Anche nella gara di domani contro il Messina continua l'iniziativa giallorossa "Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito". L'iniziativa, lo ricordiamo, coinvolge le realtà sportive locali e della provincia in occasione delle partite casalinghe del campionato 2024-2025 allo Stadio Ciro Vigorito. Dopo la partecipazione del'U.S. Rugby, dell'Accademia Volley, dell'ASD Bersaglieri Sanniti, dell'ASD Calvi, dell'Accademia Olimpica Scherma, dell'ASD FC Città di Benevento e dell'ASD Giorgio Ferrini, il Benevento Calcio ospiterà le società degli Arcieri Sanniti e degli Arcieri del Sannio per la gara contro il Messina, in programma domani 15 febbraio 2025, alle ore 15:00.



Gli Arcieri Sanniti, fondati nel 1999 e presieduti da Angelo Biazzo, sono una realtà attiva nel tiro con l'arco, con numerosi podi conquistati nelle competizioni FITARCO. Nel 2025, hanno vinto l'oro nel campionato regionale con la squadra arco nudo Master maschile, e ottenuto medaglie in ambito olimpico.



Gli Arcieri del Sannio, guidati dal presidente Giovanni Palmieri, sono attivi da decenni e hanno formato atleti di alto livello, partecipando a gare nazionali e promuovendo il settore giovanile con eventi a Benevento e in provincia.



Durante l'intervallo, gli atleti, insieme ai loro dirigenti, prenderanno parte a un emozionante giro di campo, momento in cui lo speaker avrà l'opportunità di raccontare la loro storia e il percorso di crescita delle due società, nonché l'impegno costante nel mondo del tiro con l'arco.