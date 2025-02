Benevento, ci saranno novità: torna Talia? Difficilmente vedremo inizialmente in campo Oukhadda e Prisco. in avanti p bagarre

Tutti quelli che poteva convocare li ha convocati. Ma i dubbi di Michele Pazienza sull'undici di partenza sono parecchi. Alcuni a causa di piccoli problemi fisici non completamente risolti, altri per una questione meramente di scelta tecnico-tattica.

Il centrocampo potrebbe essere completamente riscritto rispetto a quello di domenica scorsa. Innanzitutto tra i convocati c'è Angelo Talia, che sta decisamente meglio e che sente finalmente di poter fare la sua parte. C'è anche Antonio Prisco, che invece avverte un problema sin dalla seduta di giovedì e questa mattina ha svolto lavoro a parte. Lui potrebbe non essere tra i giallorossi che iniziano la partita. E allora il centrocampo potrebbe assumere un altro assetto: Viviani, che rientra dalla squalifica, farà il vertice basso, a destra ci sarà Simonetti, che appare imprescindibile per il suo dinamismo e l'agonismo, a sinistra potrebbe esserci proprio Talia. Ovvio che Pazienza abbia anche valide alternative se Talia non dovesse essere pronto. Da Agazzi a Pinato, ad Acampora.

Anche per la difesa i dubbi non mancano: se Oukhadda che anche questa mattina avvertiva qualche fastidio, non dovesse farcela, al suo posto dovrebbe giocare Veltri. A sinistra Viscardi. Al centro la coppia inedita Capellini e Tosca.

L'attacco è un rebus. Pazienza potrebbe preferire Acampora a Lamesta, schierando il napoletano a sinistra. Ma le due punte dovrebbero essere almeno inizialmente Manconi e Lanini. Probabile che invece Perlingieri inizi dalla panchina.

Sono previsioni, ma il tecnico giallorosso ha lavorato parecchio alle eventuali alternative. La squadra di Biella non gli è piaciuta nella sua interezza, ma da una parte di quella dovrà ripartire. Vedremo domani quali saranno state le scelte per la sua prima apparizione al Vigorito sulla panchina giallorossa.