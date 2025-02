Benevento e Messina, moduli a "specchio" Dovrebbero esserci parecchie novità in entrambi gli schieramenti: le possibili formazioni

Anche il Messina ha qualche problema di formazione. A Benevento mancheranno Pedicillo, squalificato, e l'esperto Buchel, infortunato. Le cronache siciliane riportano che non sono al meglio neanche Dall'Aquila e Marino, che comunque sono nella lista dei convocati.

L'undici di partenza del Messina dovrebbe vedere tra i pali il lituano Kaprikas, ormai punto fermo della formazione peloritana. La difesa a quattro dovrebbe essere formata da Gyamfi, sempre che Banchieri non gli preferisca il rientrante Lia, dai centrali Gelli e Dumbravanu e dall'esterno albanese Haveri. A centrocampo al posto di Buchel dovrebbe esserci il rientrante Petrucci, insieme all'altro esperto, ex Carpi, Crimi e a Garofalo. In attacco Vicario e Tardini dovrebbero agire a supporto di De Sena, sempre che il tecnico non decida di rischiare dal primo minuto Rocco Costantino, che non è ancora al meglio della condizione. 4-3-3, insomma, a specchio con la formazione che disegnerà Michele Pazienza.

Il secondo Benevento dell'allenatore di San Severo avrà delle prevedibili novità. Davanti a Nunziante la solita difesa a quattro: Veltri e Viscardi dovrebbero agire sulle corsie esterne, viste le non perfette condizioni di Oukhadda e l'infortunio di Ferrara. Capellini e Tosca saranno schierati al centro, considerata la squalifica di Berra e le condizioni ancora precarie di Meccariello. In mezzo al campo ci sarà Viviani, al rientro dopo la squalifica, e non Prisco che non è al meglio. Al suo fianco certamente Simonetti, che assicura le due fasi, e probabilmente Angelo Talia, che ha mostrato di stare meglio e di non risentire della lombo-sciatalgia che lo ha tenuto fermo per quasi un mese. Probabile che vi sia una novità anche in attacco, dove invece che Lamesta, a supporto delle due punte che dovrebbero essere Manconi e Lanini, ci sarà Genni Acampora.

Ecco, dunque, la più che possibile formazione del Benevento (4-3-1-2): Nunziante; Veltri, Capellini, Tosca, Viscardi; Talia, Viviani, Simonetti; Acampora; Manconi, Lanini. All. Pazienza

Nella foto PerLuigi Simonetti