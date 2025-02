"Perché non vinciamo più?", tifosi esasperati dopo Benevento-Messina La reazione degli ultras al termine del match con i siciliani

La mancata vittoria del Benevento contro il Messina ha esasperato i tifosi giallorossi. In un Vigorito semivuoto, la squadra di Pazienza ha dato vita a una prestazione scialba, ben lontana da quanto si aspettava la piazza dopo il cambio in panchina e alla settimana vissuta in ritiro. Al termine del match, concluso con il Benevento che non ha mai centrato lo specchio della porta nel corso dei novanta minuti di gioco, la Curva Sud ha invitato la squadra ad avvicinarsi, per poi chiederle: "perché non vinciamo più?", oltre a salutarla con una bordata di fischi. In effetti, i numeri del Benevento non sono affatto positivi: la vittoria manca dallo scorso 5 gennaio e nelle ultime tre partite non sono arrivati gol. Il recente rendimento interno è disastroso, considerato che nelle ultime sette partite giocate in casa, i giallorossi hanno conquistato soltanto otto punti su ventuno disponibili. Intanto, la società ha ordinato il silenzio stampa. Si attendono comunicazioni, invece, sul ritiro.