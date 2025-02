Serie C. Cerignola, vittoria scontata: dietro solo Avellino e Monopoli Il Benevento è sceso al quarto posto a 7 punti dal primato. Il Crotone è quinto a quota 43

I punti di distacco del Benevento dal primato erano in fondo già scritti in. questa domenica di metà febbraio. Scontata la vittoria del Cerignola sui ragazzini della Turris, più che prevedibile che gli ofantini toccassero quota 54, ben sette lunghezze più su della strega. Per credere ancora nella vittoria finale in casa sannita più che il tifo serve un atto di fede. Non crediamo di poter essere tacciati di pessimismo se diciamo che in questo momento è meglio pensare alla posizione finale in vista dei play off. D'altro canto i “pessimisti” farebbero persino a meno di giocarle le sfide della post season.

I giochi in vetta hanno scelto altri protagonisti. A braccare il Cerignola si sono ora solo Avellino e Monopoli. La squadra di Biancolino (ma in panchina c'era l'ex giallorosso Vincenzo Riccio) è riuscita ad aver ragione del Crotone proprio nei minuti finali di una sfida difficile e tutto sommato equilibrata. Sono cinque i punti di vantaggio dei pugliesi sugli inseguitori e dalla loro hanno anche il vantaggio di non dover giocare lo scontro diretto con l'Avellino, che nella situazione in cui si trovano è persino meglio, e di dover affrontare il Monopoli al Monterisi il 30 marzo nell'ultima di campionato.

La domenica non ha mancato di far segnare qualche sorpresa. La più clamorosa sarebbe potuta arrivare dal Veneziani di Monopoli, dove l'Altamura stava per affossare le speranze dei cugini monopolitani grazie al gol di Rolando. Ma la squadra di Colombo, nonostante fosse in dieci per l'espulsione di Angileri, è riuscita a scavare nel fondo del suo animo la forza per raggiungere il pari al 93', grazie ad un calcio di rigore del solito Grandolfo.

Alle spalle del Benevento hanno pareggiato le pretendenti ad un posto nei play off: il Potenza contro la Juventus Next Gen (1-1), il Catania contro un'ottima Casertana, il Trapani in casa col Sorrento (0-0).

La classifica vede dunque il Cerignola in fuga a quota 54, alle sue spalle il duo Avellino e Monopoli a 49, poi il Benevento a 47. Il Crotone è quinto a 43 insieme al Potenza. A quota 40 il Giugliano. Nelle ultime tre posizioni play off ci sono Trapani e Catania a 39, il Sorrento a 38. La prima squadra “esclusa” sarebbe oggi il Picerno, undicesimo a quota 37. Mancano 11 giornate alla fine della stagione regolare, i punti in palio sono 33. C'è ancora da combattere. Per tutti.