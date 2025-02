Benevento, il programma degli allenamenti: domani doppia seduta La squadra resta in ritiro a Venticano, per allenarsi torna all'Antistadio Imbriani

Allenamento pomeridiano in questo lunedì di inizio settimana che prelude alla trasferta di Latina.

La squadra, come tutti sanno, è in ritiro a Venticano, presso l'Hotel Europa, ma per gli allenamenti si sposta all'Imbriani. Così farà questo pomeriggio, con allenamento che inizierà alle 15,30.

Domani, martedì, sono invece previste due sessioni di allenamento, al mattino e al pomeriggio. La seduta mattutina inizierà alle 10, quella pomeridiana alle 16.

Si proseguirà con una seduta al giorno fino alla vigilia della sfida del Francioni. Mercoledì e giovedì si comincia sul campo alle 15,30, poi ovviamente si torna in ritiro.

Venerdì è già rifinitura in vista dell'incontro in casa della squadra di Boscaglia. Appuntamento all'Imbriani di mattina, con inizio della seduta programmata per le 10,30. Si pranza all'Hotel Europa e alle 15 si parte col Bus societario alla volta di Latina. La partita al Francioni è fissata per sabato 22 febbraio alle 17,30. Dopo la gara, la squadra farà rientro all'Hotel Europa di Venticano per la prosecuzione del ritiro.