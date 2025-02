Benevento, alla ripresa degli allenamenti tutti in gruppo Differenziato per Nardi e Meccariello, che a fine settimana potrebbero anche aggregarsi ai compagni

Il Benevento ha ripreso a pieno ritmo questo pomeriggio dopo il deludente pareggio col Messina e in vista della trasferta di sabato prossimo al Francioni di Latina. La squadra giallorossa ha davanti a sé un'altra settimana di ritiro durante la quale avrà il tempo per meditare sugli errori commessi e provare a non commetterne più. Ma la cosa più importante sarà il recupero degli elementi che hanno morso il freno, chi per problemi fisici, chi per i fulmini del giudice sportivo.

La buona notizia è che questo pomeriggio all'Imbriani tutti i giallorossi si sono allenati regolarmente in gruppo: parliamo di Shady Oukhadda, di Antonio Prisco e ovviamente di Angelo Talia, che sembra aver superato la fase critica dopo la lombo-siatalgia che lo ha colpito. Un solo assente, Antonio Ferrara che deve smaltire una distrazione di secondo grado al retto femorale e non sarà pronto prima di un mese. Appare prevedibile che per Latina, Pazienza avrà disponibile anche capitan Berra, che ha scontato il turno di squalifica dopo l'espulsione subita a Biella.

Allenamento quasi regolare anche per Filippo Nardi e Biagio Meccariello. Il centrocampista trevigiano e il difensore di Airola hanno ovviamente ancora svolto allenamento differenziato, ma lo staff medico conta già a fine settimana (al massimo ad inizio della prossima) di poter riaggregare entrambi al gruppo. Inutile dire che il recupero dei due giocatori può essere un “aiutino” concreto al gruppo che si è trovato in difficoltà in questa fase della stagione. E' evidente che nessuno dei due sarà subito al massimo, ma è già un grande passo avanti avere due elementi che non ci sono mai stati finora e che con la loro esperienza e la qualità che si ritrovano, potranno essere un valido rinforzo per il gruppo giallorosso in difficoltà. Del resto, pur senza darsi già per vinti sin d'ora, sembra abbastanza scontato che la promozione diretta sia ora difficilmente raggiungibile, ma le undici partite che restano per la chiusura della stagione regolare dovranno servire a preparare la squadra ai play off finali, che saranno pure una lotteria, ma che qualcuno dovrà pur vincere. E reintegrare in gruppo due elementi del calibro di Nardi e Meccariello può essere il primo passo verso una nuova e più efficace versione del Benevento di fine stagione.

Nello specifico, dopo la seduta defaticante di ieri, la squadra si è sottoposta ad“un iniziale riscaldamento con il preparatore atletico, seguito da esercitazioni di postazione tecnica, rondò posizionali, possesso schierato e direzionale. Inoltre, è stato effettuato un lavoro differenziato per i giocatori che hanno preso parte alla gara di sabato e per quelli che non sono scesi in campo”.

Nella foto Pippo Nardi