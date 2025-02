Taranto "salvo": avrebbe pagato stipendi e contributi di ottobre Ovviamente sarebbe in arrivo una nuova penalizzazione da scontare nella prossima stagione

"Il Taranto ha evitato la radiazione saldando gli stipendi e i contributi relativi ai mesi di settembre e ottobre. A comunicarlo sarebbe stato lo stesso Massimo Giove, presidente del club rossoblu. Tuttavia, resta in sospeso il pagamento del trimestre novembre-dicembre-gennaio, una situazione che porterà a una nuova penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione, in Serie D". A sciverlo è Antenna Sud, l'importante emittente televisiva pugliese.