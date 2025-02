A Latina dirige il triestino Djurdjevic Non ha mai incrociato prima d'ora la squadra giallorossa

Sarà il quarto anno Aleksandar Djurdjevic di Trieste a dirigere sabato la sfida tra Latina e Benevento al Francioni. 42 le partite dirette dal fischietto triestino, da cui sono scaturite 16 vittorie delle squadre di casa, 13 pareggi e 13 successi delle formazioni in trasferta. Sono 9 i rigori decretati da Djurdjevic, ben 15 i cartellini rossi comminati.

Il Benevento non lo ha mai incrociato in questa avventura in Lega Pro, sono invece due i precedenti del Latina che ha conseguito una vittorie ed un pareggio. Il 34enne arbitro giuliano sarà coadiuvato da Cosimo Schirinzi di Casarano e Matteo Cardona di Catania. Quarto Ufficiale Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.