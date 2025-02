Benevento, oggi svolta una doppia seduta di allenamento Domani seduta pomeridiana all'Imbiani con inizio alle 15,30

Il Benevento ha svolto oggi, come da programma, una doppia seduta di allenamento presso l'Antistadio "Carmelo Imbriani". In mattinata, “dopo il riscaldamento, i calciatori sono stati suddivisi in due gruppi, uno ha lavorato in palestra focalizzandosi sulla forza, mentre l'altro ha proseguito sul campo, sotto la guida di mister Pazienza, con un lavoro inizialmente di tipo didattico per poi passare ad esercitazioni specifiche sulla linea difensiva. Successivamente i due gruppi si sono alternati”.

Dopo il pranzo consumato all'Hotel Europa di Venticano, il Benevento è tornata all'Imbriani ed ha dato vita ad un'altra seduta di allenamento che è iniziata intorno alle 16: “La squadra ha iniziato con un'attivazione a secco, seguita da riscaldamento, esercitazioni tecniche e rondò posizionali come rifinitura. La seduta si è conclusa con un lavoro tecnico-tattico in fase difensiva e una partita finale”.

Domani è prevista solo una seduta pomeridiana con inizio alle 15,30.