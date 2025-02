A Latina prezzi stracciati per l'arrivo della strega Mancherà l'ex Ciciretti (stiramento), ma ci sarà Riccardo Improta

Una squadra che non riesce mai a esprimere quello che potrebbe essere il suo potenziale. Il Latina di Boscaglia continua ad alternare prestazioni sufficienti ad altre inguardabili, come quella di domenica a Giugliano dove ha perso per 5 a 2. L'allenatore le ha provate tutte, mandando anche in panca giocatori che sembrano un lusso per la serie C, iniziando dall'ex bresciano Ndoj, per andare a Vona e Bocic. Senza contare Amato Ciciretti, che, proveniente dall'Ospitaletto (serie D) ha finora limitato la sua presenza a 4 spezzoni di partita per 101 minuti totali. Amatino non ci sarà neanche contro la sua ex squadra sabato al Francioni: ha rimediato uno stiramento e dovrà saltare la sfida con la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. Ci sarà Riccardo Improta, che la sua parte la fa sempre, anche se non è semplice emergere in un contesto che non trova mai brillantezza. 3-5-2 per Boscaglia, che vorrebbe ottenere di più dalla sua squadra, puntando a mantenere almeno il quint'ultimo posto che gli garantirebbe la salvezza senza i play out, visto il vantaggio con la Turris che è penultima (con 8 punti di distacco i play out non si giocano) e che al 90 per cento sarà esclusa dal campionato.

Come spesso accade all'arrivo del Benevento, anche la società nerazzurra ha varato l'iniziativa biglietti a prezzi stracciati per invogliare i tifosi ad andare al Francioni. “Curva e Gradinata a soli €5 per la sfida con il Benevento! Gli U14 potranno usufruire delle agevolazioni dedicate.Un’altra occasione per vivere il calcio con passione, insieme, riempiendo il Francioni del calore di un’intera città. Perché il Latina si ama e si sostiene, sempre”. Aspettando la strega, una sorta di “chiamata alle armi”.