Benevento, seduta pomeridiana: Capellini e Viscardi in gruppo Migliora a vista d'occhio anche Meccariello, inizia a lavorare in palestra Ferrara

Ci si avvicina a grandi passi alla sfida di sabato al Francioni di Latina. Un test decisamente importante per la squadra giallorossa, che sembra entrata in un tunnel da cui sembra difficile uscire.

Questo pomeriggio il Benevento di Michele Pazienza ha svolto una sola sessione di allenamento all'Imbriani. Lavoro tipico a tre giorni dalla partita: “Dopo l'attivazione a secco, la squadra ha svolto la prima parte dell'allenamento concentrandosi sulla fase di possesso, sulla costruzione alta e sullo sviluppo del gioco. La sessione si è conclusa con una partita su un campo ridotto”.

Fari accesi su Capellini e Viscardi, che avevano fatto solo lavoro di palestra fino a ieri. Entrambi sono rientrati in gruppo svolgendo l'intero allenamento coi compagni. Nel gruppo c'è stabilmente anche Biagio Meccariello, che si divide tra il lavoro classico della squadra e un po' di differenziato. Segno che occorre ancora un po' perchè sia al meglio, ma anche che è ormai avviato alla completa guarigione.

Ha ricominciato a lavorare in palestra anche Antonio Ferrara, che era stato fermato a Biella da una distrazione di secondo grado al retto femorale. Anche per lui è cominciato il percorso di recupero, che dovrebbe riportarlo in campo nel giro di una ventina di giorni. Ovviamente al termine dei lavori, la squadra è tornata a Venticano per l'ennesimo giorno di ritiro.

Domani si riprende con un'altra seduta pomeridiana: inizio dell'allenamento alle 15,30. Saremo alle ultime prove in vista della sfida di sabato pomeriggio. La condizione fisica migliora, si spera che sia così anche per quella psicologica.