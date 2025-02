28a giornata, le prime quattro tutte in trasferta: chi rischia di più? Sfida complicata per il Monopoli a Crotone, un autentico scontro diretto

Al netto di quello che può ancora accadere quando entrerà di nuovo in gioco la Covisoc, le prime quattro dell'attuale classifica del girone C di serie C questa settimana saranno tutte impegnate in trasferta.

Ovviamente sfide dilazionate dallo “spezzatino” pro-emittenti televisive, che disegnano l'incedere della stagione a loro piacimento, a fronte di quelle poche migliaia di euro che entrano in tasca alle società.

Per curiosità riportiamo le quote che vengono assegnate alle prime quattro della classifica in riferimento alla vittoria finale: la promozione diretta del Cerignola è quotata a 1.60, quella dell'Avellno a 2.50, il Monopoli è a 5.00, il Benevento, in preda alla sua crisi, insegue distanziato a quota 10.00.

In questa 28a giornata le prime due a scendere in campo in una sorta di derby a distanza saranno proprio Avellino (49 pt) e Benevento (47 pt). Sabato alle 17,30 gli irpini di Biancolino (rientra Cancellotti, ancora assente Frascatore) saranno di scena al Pinto per il più classico dei derby contro la Casertana di Pavanel e degli ex Vano e Llano. I biancoverdi saranno scortati da ben 800 tifosi, che hanno provveduto immediatamente a rendere sold-out il settore ospiti dello stadio casertano. Ad Avellino credono ciecamente nella promozione diretta, la Casertana da parte sua è sembrata in ripresa dopo l'ottimo pari conquistato al Cibali.

Alla stessa ora al Francioni di Latina sarà di scena il Benevento. La sfida col Latina dovrà certificare che la squadra giallorossa ha ancora energie per poter partecipare allo sprint finale per la promozione diretta. Dopo quasi quindici giorni di ritiro è lecito attendersi una reazione da parte dei ragazzi di Pazienza.

Domenica scenderanno invece in campo le due pugliesi, Audace Cerignola (54) e Monopoli (49). Trasferta complicata per il Monopoli allo Scida (ore 15) reduce dal sofferto pari interno contro l'Altamura. I biancoverdi saranno privi del centrale difensivo Angileri (squalificato per un turno), così come i pitagorici dovranno fare a meno di Giron (lesione di primo grado al gemello mediale). Il Crotone che insegue il quartetto di testa a quota 43, vuole cancellare subito la sconfitta del Partenio, provando a vincere contro la squadra che ha il miglior rendimento esterno della C.

Ultima sfida che riguarda le prime quattro quella della capolista Cerignola impegnata alle 17,30 al Viviani di Potenza contro il Sorrento. Gli ofantini non hanno alcuna intenzione di fermarsi e puntano senza mezzi termini alla vittoria contro un Sorrento che occupa oggi l'ultimo posto valido per la disputa dei play off e che non vuole assolutamente lasciare il passo alla capolista.