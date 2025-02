Strega senza defezioni, Pazienza può scegliere l'undici I giallorossi stanno tutti bene: Viscardi tutto ok. Domani rifinitura e partenza per Latina

Siamo ai dettagli: nel pomeriggio c'è stata un'altra seduta di allenamento intensa sulla strada che porta al Francioni di Latina. I giallorossi stanno bene, Viscardi sarà regolarmente al suo posto sul versante sinistro della difesa ed è una buona notizia, considerato che Ferrara è invece fuori gioco per via di quella distrazione al retto femorale.

Il lavoro della seduta pomeridiana “dopo l'attivazione con il preparatore atletico, è stato dedicato alla preparazione della gara, con mister Pazienza che ha curato entrambe le fasi di gioco. L'allenamento si è concluso con una partita su metà estensione del campo”.

Siamo praticamente alla resa dei conti, il tecnico può fare il lavoro di sintesi e decidere l'undici che andrà in campo contro il Latina.

Dall'infermeria, come detto, arrivano notizie confortanti. Al Francioni saranno assenti i lungo degenti Nardi e Meccariello, con il difensore caudino che ha accusato un po' di affaticamento dopo una settimana molto faticosa per uno è reduce da un intervento al menisco. Assente ovviamente anche Ferrara, che a sua volta ha ripreso a lavorare in palestra.

Il resto della truppa è tutto disponibile, a cominciare da Berra, che ha scontato un turno di squalifica, per finire a Oukadda, Prisco e Viscardi che avevano sofferto per qualche problema fisico.

Ora la palla passa a Michele Pazienza, che ha l'incombenza di disegnare una formazione che punti senza mezzi termini alla vittoria. Il 4-3-3 non si discute, ma qualche variazione rispetto a sabato scorso dovrebbe esserci. Al di là della maglia dell'esterno basso che tornerà sulle spalle di Oukhadda, è auspicabile che si possa ricomporre la catena di destra con Lamesta, che ha fatto la differenza nelle gare d'andata della strega. L'ex riminese deve solo recuperare un po' di serenità, ma è impensabile che la squadra possa fare a meno dei suoi elementi migliori. Il ragionamento vale anche per Manconi e Lanini, che con un po' di buona volontà e qualche consiglio del tecnico di San Severo dovrebbero trovare le soluzioni per convivere e completarsi in attacco.

Occorre insistere sugli elementi più affidabili sul piano tecnico, sarebbe poco praticabile cercare nuove soluzioni in un momento così difficile.

Il lavoro riprende domani mattina all'Antistadio Imbriani. Partenza alle 9,30 da Venticano, inizio della seduta di rifinitura alle 10,30. All'Hotel Europa la squadra consumerà il pranzo e alle 15 partirà alla volta di Latina nel Bus societario.