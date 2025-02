Tifosi giallorossi: anche a Latina il Benevento non sarà solo Sono 174 i tagliandi staccati finora, ma c'è tempo per arrotondare il numero

Si dice: la passione non ha confini. E resta uno dei sentimenti più belli che un uomo possa provare. Così viene di spulciare la prevendita di Latina-Benevento. Bene, fino a questo momento, sono 174 i tifosi giallorossi che hanno acquistato il tagliando per assistere alla partita del Francioni., Chi spinto dall'ultima chiamata, chi voglioso di assistere al riscatto dell'amata strega, chi semplicemente perchè non... può farne a meno. La passione è la molla che muove tutto.

E il Benevento che si gioca le ultime carte per rimanere agganciato al carrozzone della promozione diretta non sarà solo neanche questa volta. Già 174 tifosi non sono certo pochi, ma c'è tempo per arrotondare anche questo numero. La squadra giallorossa dovrà trarre proprio dal sentimento dei suoi tifosi la forza per reagire al momento poco felice. Almeno chi sarà al Francioni domani lo merita. Eccome!