Boscaglia: "Benevento in un momento difficile, ma non mi fido" L'allenatore del Latina chiede ai suoi una gran partita e tanto equilibrio

Roberto Boscaglia ha presentato in conferenza stampa la sfida tra il suo Latina e il Benevento.

“Arriviamo – dice - con la consapevolezza dei nostri mezzi, accantonando la partita di Giugliano: con fiducia e la voglia di fare risultato. Bisogna giocare ad armi pari, non abbiamo nulla da temere: giochiamo contro una squadra forte, ma anche loro sono in difficoltà. Ci saranno pressioni uguali”. Il Latina passa con disinvoltura da prestazioni brillanti e taluni inaccettabili: “Dico che non siamo fenomeni da A, ma nemmeno una squadra che debba navigare in queste acque: bisogna trovare un equilibrio”.

Qualche assenza tra i nerazzurri: “Perdiamo Crescenzi, non avremo né Ciko né Ciciretti. Gatto invece viene in panchina, ma non è al meglio. Zuppel e Crecco sono disponibili”.

Nelle file pontine ci sarà un ex speciale, Riccardo Improta: ben 200 presenze in giallorosso. “Improta? Dobbiamo essere bravi a non far sentire pressioni al giocatore, che sentirà già di suo la partita. Per noi è un giocatore importante, non so in che maniera si è lasciato col Benevento, ma voglio che faccia una gran partita. Non dobbiamo pressarlo più di tanto, lui è già uno che sente molto la partita”.

Girone difficile questo meridionale della C... “Molto difficile, ci sono squadre dure e difficili da affrontare. Questo è un momento meno buono per il Benevento, ma non mi fido, so come è stato costruito. Noi proveremo a fare una gran partita per portare punti a casa: stiamo lavorando molto sui principi e non sui moduli”.

Una riflessione sul caso di Taranto e Turris: “Faccio una fatica enorme a rispondere a queste cose, soprattutto verso chi deve gestirle in Lega. Ci sono squadre che giocano e hanno giocato con giocatori che non si possono permettere, che non hanno pagato e non pagheranno. Quindi il campionato è falsato. Chi di dovere farà le considerazioni giuste. Mi dispiace per le città coinvolge, anche importanti, ma i giocatori non pagati li possono prendere tutti. E chi li utilizza che fa? Prende una penalizzazione?”.