Alessandro Nunziante torna a vestirsi d'azzurro Convocato questa volta dall'Under 19 di Bollini per uno stage a Coverciano dal 24 al 26 febbraio

Torna a vestire l'azzurro dell'Under 19 Alessandro Nunziante, dopo aver fatto parte dell'Under 17 che ha vinto il titolo di campione d'Europa. Segno, che nonostante il brutto momento vissuto dal Benevento, non viene meno la stima dello staff delle nazionali per il promettente portiere giallorosso. Nunziante sarà uno dei tre portieri dello stage insieme a Tommaso Martinelli ('06) della Fiorentina e Diego Mascardi ('06) dello Spezia, ovviamente il più giovane del trio. E' anche uno dei tre appartenenti ad un club di serie C con Mattia Piermarini (Ascoli) e Matteo Giuseppe Plaia (Perugia). La convocazione arriva prima della delicata sfida di Latina dove la squadra giallorossa è chiamata a riprendere la corsa bruscamente interrotta nei primi posti della classifica.

La Nazionale Under 19 svolgerà uno stage dal 24 al 26 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in preparazione della fase élite dell'Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5, affronteranno i pari età della Lettonia mercoledì 19 marzo (ore 17) all''Ezio Scida' di Crotone, prima di sfidare i campioni d'Europa in carica della Spagna e i vicecampioni della Francia rispettivamente sabato 22 (ore 17) e martedì 25 marzo (ore 15) al 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro.

Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 26 calciatori, tutti nati nel 2006 ad eccezione di sette classe 2007 (Federico Coletta, Matteo Cocchi, Alessandro Di Nunzio, Mattia Liberali, Mattia Mosconi, Federico Nardin e appunto Alessandro Nunziante), e un 2008 (Andrea Natali).

Il portierino giallorosso tornerà in sede sin dal 27 febbraio, senza problemi per andare in campo domenica 2 marzo contro il Sorrento.