246 cuori giallorossi al Francioni per tornare alla vittoria Presenza numerosa nonostante il periodo poco felice vissuto dai giallorossi

246 cuori giallorossi al Francioni. Non è un record, ma è sicuramente un numero considerevole se rapportato al momento poco brillante della squadra. Si possono fare mille illazioni, dire che si tratta di una trasferta comoda e abbastanza corta (meno di 200 km), che la bella giornata ha fornito un “aiutino”, ma resta il fatto che nonostante tutto quello che sta accadendo alla squadra giallorossa e ad un campionato sempre meno credibile (si aspettano i verdetti per Taranto e Turris, che, se fossero entrambe escluse, sarebbe un altro bagno di sangue per la strega), ben 246 tifosi giallorossi (oltre a qualcuno che ha preferito andare in tribuna lasciando perdere il settore ospiti) proveranno a supportare la squadra di Pazienza e spingerla verso una vittoria che manca ormai da ben sei giornate (4 pareggi e 2 sconfitte).

Una presenza numerosa e colma di fiducia, insieme alla voglia matta di rimettere in sesto un campionato che gli addetti ai lavori considerano ora solo un testa a testa tra Cerignola e Avellino. Il bello del calcio lascia intatte le speranze che possa accadere quello che oggi nessuno più si aspetta. La presenza di 246 tifosi in terra pontina la dice lunga sulla passione che suscita la strega insieme all'immenso desiderio di ribellarsi alle previsioni nefaste e pensare, come recita quel celebre spot pubblicitario della Nike, che "impossible is nothing" (niente è impossibile).