Nunziante, solo uno stato influenzale: domani parte per Coverciano Il giovane portiere giallorosso risponderà sicuramente alla chiamata della Nazionale Under 19

Non dovrebbe avere conseguenze il malore che ha impedito ad Alessandro Nunziante di partecipare alla partita di Latina. Le vertigini sono state dovute ad un lieve stato influenzale che dovrebbe essere smaltito in brevissimo tempo. Il ragazzo di Foggia è partito insieme agli altri per il nuovo ritiro di Roma e domani mattina, a meno di sviluppi diversi, dovrebbe partire alla volta di Coverciano per rispondere alla convocazione che gli è giunta dal tecnico Bollini che guida la Nazionale Under 19.

Come è noto il giovane portiere giallorosso parteciperà ad uno stage che si tiene dal domani, 24 e fino al 26 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in preparazione della fase élite dell'Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5, affronteranno i pari età della Lettonia mercoledì 19 marzo (ore 17) all''Ezio Scida' di Crotone, prima di sfidare i campioni d'Europa in carica della Spagna e i vicecampioni della Francia rispettivamente sabato 22 (ore 17) e martedì 25 marzo (ore 15) al 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro.