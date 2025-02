Benevento al Mancini: oggi subito in campo, martedì doppia Il rientro all'Hotel Europa di Venticano è previsto per il pomeriggio di venerdì 28

Quando si è in ritiro non c'è né la possibilità, né la voglia di perdere tempo. Il Benevento partito questa mattina col Bus societario verso il Mancini Park Hotel, ha fatto in tempo a consumare il pasto e alle 16 è già sceso in campo per la prima seduta di allenamento. Tutto secondo copione: lavoro regolare per chi non ha giocato a Latina, palestra e esercizi defaticanti per chi aveva giocato.

La settimana sarà quella tipica, sulla traccia di quella appena trascorsa. Domani si torna in campo alle 15,30 sul campo principale del Mancini, martedì 25 è invece prevista una doppia seduta. Inizio al mattino alle 10, in campo nel pomeriggio alle 15,30.

Mercoledì e giovedì è programmata una sola seduta giornaliera e sempre di pomeriggio: inizio dei lavori alle 15,30.

Venerdì si torna a lavorare di mattina con inizio alle 10,30. Mattutina anche la seduta di sabato: dopo la seduta fissata per le 10,30, si pranzerà nella struttura romana prima di ripartire per l'Hotel Europa di Venticano.

Domenica 2 marzo, alle 17,30, è prevista la sfida al Vigorito contro il Sorrento. Dopo la gara, la squadra giallorossa rientrerà all'Hotel Europa di Venticano.