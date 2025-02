Club Vigorito: "Noi sempre dalla parte del Presidente" Anche il sodalizio della presidentessa Cavuoto dice la sua sull'ondata di polemiche

Anche il “Club Oreste Vigorito” ha fatto sentire la sua opinione sugli striscioni e le scritte contro la società, attraverso un comunicato stampa. Eccone il testo.

“Condanniamo le offese e le scritte ngiuriose rivolte al presidente Vigorito. Noi, in quanto Club, siamo e saremo sempre al suo fianco, grati per il lavoro straordinario che ha svolto e continuerà a svolgere per il Benevento Calcio e per la nostra città. In ogni momento, in ogni situazione, restiamo uniti e pronti a sostenerlo. Sempre e per sempre dalla tua parte, Presidente!”

Benevento Club Oresta Vigorito