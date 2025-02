Benevento, allenamento a Roma. Nunziante a Coverciano Il giovane portiere giallorosso ha risposto alla convocazione dell'under 19

Il Benevento ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti sul campo principale del Mancini Park Hotel a Roma. La squadra di Pazienza, ha lavorato nel pomeriggio, effettuando una “seduta iniziata con una fase di riscaldamento, seguita da un lavoro tecnico e da tre fasi di possesso palla posizionale. Successivamente, l’allenamento è stato suddiviso in due gruppi: il primo ha partecipato a due mini-partite 5vs5, mentre l’altro ha proseguito con un programma di corsa con il preparatore atletico”.

Assente forzato Alessandro Nunziante che ha risposto regolarmente alla convocazione di Alberto Bollini per lo stage della Nazionale Under 19. Il giovane portiere giallorosso ha raggiunto il Centro Tecnico Federale di Coverciano per una “due-giorni” di allenamenti in preparazione della fase élite dell'Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5, affronteranno i pari età della Lettonia mercoledì 19 marzo (ore 17) all''Ezio Scida' di Crotone, prima di sfidare i campioni d'Europa in carica della Spagna e i vicecampioni della Francia rispettivamente sabato 22 (ore 17) e martedì 25 marzo (ore 15) al 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro. Bollini ha convocato 26 calciatori, tutti nati nel 2006 ad eccezione di otto classe 2007 (Cristian Cama, Federico Coletta, Matteo Cocchi, Alessandro Di Nunzio, Mattia Liberali, Mattia Mosconi, Federico Nardin e, appunto, Alessandro Nunziante), e un 2008 (Andrea Natali).