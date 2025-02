Preoccupazioni da Roma, problemi per Nardi Nei prossimi giorni se ne saprà di più sul centrocampista trevigiano che manca dai campi da agosto

Non sembrano arrivare buone notizie da Roma per quel che riguarda la situazione infortuni. Lo staff medico è infatti impegnato a monitorare lo stato fisico di Filippo Nardi, che desta più di una preoccupazione. Si spera che non si tratti di nulla di grave, ma è evidente che sarebbe un'autentica iattura se si dovesse trattare di una recidiva del vecchio infortunio.

I test strumentali faranno luce su cosa è realmente accaduto al forte centrocampista giallorosso, che manca dai campi di gioco da agosto del 2024.