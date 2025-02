Casertana, c'è l'ok per il tesseramento di Ciano L'ex giallorosso vorrebbe essere pronto per il 9 marzo, il giorno el derby col Benevento

Lo staff tecnico della Casertana ha dato l'ok per il tesseramento di Camillo Ciano. Non c'erano dubbi sulle qualità del fantasista di Marcianise, i problemi erano solo riferiti alla sua condizione atletica dopo una inattività lunga quasi otto mesi. Ora che la decisione è presa l'annuncio del tesseramento dovrebbe arrivare ad inizio marzo. Ma soprattutto l'ex giallorosso ha già cerchiato in rosso la data del 9 marzo, giorno in cui ci sarà al Pinto il derby col Benevento. Quel giorno vuole fortemente esserci e farà tutto il possibile per scendere in campo contro la sua ex squadra.