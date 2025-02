Taranto e Turris, telenovela infinita: non c'è ancora la sentenza Alla società tonica è stata notificata la conclusione delle indagini sui pagamenti del 17 febbraio

La Procura Federale della FIGC, in data odierna, ha notificato al Taranto Fc la conclusione delle indagini aventi per oggetto "Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società Taranto F.C. 1927 S.r.l., entro il termine del 17 febbraio 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all'esodo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall'art. 85, lett. A), par. V, punto 2) delle N.O.I.F.".

Come è noto il Taranto è sotto indagine per il mancato pagamento degli stipendi netti (emolumenti) ai tesserati per i mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 e incentivi all'esodo dovuti a 2 tesserati per lo stesso periodo. Sotto indagine Salvatore Alfonso (amministratore unico), Mark Colin Campbell (institore con poteri di rappresentanza), Maria Acquaviva (institrice con poteri di rappresentanza) e Massimo Giove (procuratore speciale). Sono già state fissate delle date per le eventuali audizioni: 1 marzo 2025 e, in caso di rinvio, 3 marzo 2025.

Ci potrebbe volere invece qualche giorno in più per la Turris, in quanto ancora non è stata notificata al club biancorosso la chiusura delle indagini.

In pratica nessuno parla dei pagamenti relativi ai mesi di settembre e ottobre, che entrambe le società avevano fatto intendere di aver onorato. Il caos continua, servirà ancora qalche giorno per capire cosa abbiano intenzione di fare le istituzioni di queste due società e del campionato, che comunque vada ne esce violentato. Sembra ora poterci essere il blocco di tutte le partite di Taranto e Turris, che quindi non scenderebbero in campo nelle prossime gare