Benevento, è il momento più difficile della stagione Infortuni e stato psicologico carente: bisogna uscirne in fretta, magari anche con un po' di fortuna

A metà settimana, dopo la “doppia” svolta ieri (fase difensiva di mattina, partita 10 contro 10 nel pomeriggio), la squadra si ritroverà sul campo principale del Mancini Park Hotel alle 15,30 per un'altra seduta di avvicinamento al derby di domenica contro il Sorrento.

In attesa di conoscere l'iter del nuovo infortunio occorso a Nardi (il centrocampista è già a Bologna: lì si deciderà il momento dell'intervento, la riabilitazione, i nuovi tempi di recupero), la truppa prova a lasciarsi alle spalle le troppe negatività di questo periodo per provare a ritrovare almeno in parte le cose che funzionavano alla perfezione nel girone d'andata. E' evidente che la condizione fisica di molti giocatori fa il paio con quella mentale che non può essere al meglio. Per altro il gruppo si assottiglia invece che accogliere nuovi elementi e sembra evidente che le speranze di poter contare in questo finale di stagione su due giocatori del calibro di Nardi e Meccariello (che anche se quasi mai utilizzati potevano essere due autentici rinforzi...) sono naufragate in un batter d'occhio. Anche il difensore caudino non è al meglio e non si può pensare che sia pronto per il rientro. Insieme a lui in infermeria c'è Ferrara che sta recuperando dalla distrazione al retto femorale, ma anche Agazzi, che ha accusato qualche problema fisico.

Pazienza si è ritrovato tra le mani un'autentica patata bollente e provare ad uscire dal tunnel si sta rivelando ben più difficile di quanto si potesse pensare. Ci sarebbe bisogno non solo di ritrovare lo spirito vincente, ma anche qualche slancio fortunato. A volte da questi momenti bui si esce anche con una spinta della dea bendata.

La squadra ha altri 4 allenamenti prima di tornare in città. Rimarrà a Roma fino a sabato mattina, quando dopo la seduta e il pranzo, ripartirà alla volta dell'Hotel Europa di Venticano. Altri quattro giorni di prove per l'allenatore di San Severo che, al di là di ogni discorso tattico, deve ritrovare lo spirito giusto di una squadra che sembra svuotata nell'anima. Serve una vittoria che possa far saltare il fosso e tornare a sperare in qualcosa di positivo. La speranza è che ci sia finalmente quella reazione che tutti si aspettano.