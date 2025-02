Benevento, oggi rientro anticipato da Roma E sabato è prevista la prima conferenza stampa pre-partita per Michele Pazienza

Dopo l’allenamento mattutino di quest’oggi, svolto al Mancini Park Hotel di Roma, la squadra farà rientro a Benevento per completare la preparazione in vista della gara casalinga contro il Sorrento. Inoltre, sabato 1° marzo alle ore 12:30, si terrà la conferenza stampa di mister Michele Pazienza presso la sala stampa dello stadio "Ciro Vigorito" di Benevento, in occasione della partita in programma.

L'incontro con gli organi di informazione sarà trasmesso in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre, e in streaming su www.ottochannel.tv.