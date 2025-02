Benevento: stamattina allenamento a Roma, poi ritorno a casa I giallorossi potranno tornare alle proprie abitazioni. Domani seduta mattutina all'Imbriani

Una seduta di allenamento sul terreno del Mancini stamattina, poi pranzo e partenza per Benevento. La squadra giallorossa è sulla strada del ritorno, fra qualche ora sarà allo stadio e porrà fine al periodo di ritiro. I calciatori potranno far rientro alle loro abitazioni e chiuderanno questa settimana che precede il derby col Sorrento ognuno a casa propria.

Nell'ultimo allenamento romano i giallorossi, dopo una fase di riscaldamento hanno svolto“un lavoro tecnico-tattico, poi si sono concentrati sulla finalizzazione con conclusioni in porta e schemi offensivi, terminando con una partitella e scarico defaticante”.

Si capisce che Pazienza stia insistendo sulla fase offensiva e soprattutto sulla finalizzazione, la croce di questa squadra che non riesce più a essere prolifica come lo era stata nella prima parte di stagione (tanto è vero che mantiene ancora il primato di reti in casa propria). D'altro canto gli schemi offensivi, sia pure a sprazzi, si sono visti (alcuni molto belli) anche a Latina: quello che è mancato, ancora una volta, è stata la concretizzazione. Qualsiasi altra squadra con calciatori più cinici in area, la partita del Francioni l'avrebbe vinta. La speranza è che nel derby coi costieri la squadra di Pazienza trovi finalmente la strada per tornare al gol. Che il problema sia essenzialmente questo è sotto gli occhi di tutti: nelle ultime sette partite la strega ha conquistato la miseria di 5 punti, realizzando in tutto solo 4 gol con una media di appena 0,57 a gara. E' giusto che il tecnico non voglia spiattellare queste cifre ai suoi ragazzi e che miri a ritrovare un po' di positività nel gruppo, ma è anche giusto che si conoscano i propri limiti e quelle lacune che vanno colmate se si vuole cambiare registro.

La squadra si ritroverà all'Antistadio Imbriani domani mattina per la penultima seduta della settimana: appuntamento in campo alle 10,30.