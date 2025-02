Taranto, Zerbo controcorrente: "Ma quale esclusione" L'attuale proprietario el Club dice che i pagamenti della società sono stati accettati

Come è noto Taranto-Crotone fissata per sabato 1 marzo è stata rinviata dalla Lega Pro. Molti hanno preso il provvedimento come il viatico alla cancellazione della squadra jonica dal campionato di serie C. Un evento che per il momento l'attuale plenipotenziario della società, Rinaldo Zerbo, non accetta neanche lontanamente: “Il Taranto – dice - non va verso l'esclusione, ma verso una penalizzazione avendo noi richiesto e diffidato la Covisoc a velocizzare la chiusura delle indagini, al fine di arrivare subito a risolvere e chiarire la nostra posizione, dimostrando il pagamento accettato dall'ufficio delle entrate, il quale ente creditore, mentre la Covisoc è solo un ente privato al controllo della documentazione autorizzato da Lega e FIGC, i quali devono rispettare e adeguarsi con le loro regolamentazioni alle leggi dello stato".

Chi pensa che tutto sia ormai scritto probabilmente si sbaglia: di certo non mancheranno le carte bollate dopo le decisioni della Figc. Qualsiasi esse siano.