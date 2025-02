Benevento-Sorrento, Cuccurullo: "Sarà emozionante tornare al Vigorito" L'ex giallorosso sulla sfida di domenica: "Non sarà affatto semplice"

Tra gli ex giallorossi che militano nel Sorrento c'è Marco Cuccurullo. Il centrocampista dei costieri è cresciuto nel settore giovanile del Benevento e con il club di via Santa Colomba ha anche esordito tra i professionisti, precisamente il 4 dicembre 2018, in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia tra la Strega e il Cittadella. In quasi tre stagioni, Cuccurullo è diventato un pilastro del Sorrento, compagine con la quale ha ottenuto una promozione in Lega Pro e maturato 85 presenze fino a questo momento: "Mi trovo molto bene a Sorrento - ha sottolineato Cuccurullo - in due anni e mezzo abbiamo fatto cose importanti e cercheremo di migliorarci sempre di più. Sono di Vico Equense, quindi Sorrento è casa mia. Questa piazza mi sta dando tanto dopo gli anni difficili vissuti al Teramo, dove sono stato condizionato anche dai problemi fisici".

Domenica è in programma il match tra Benevento e Sorrento, con Cuccurullo che sarà un ex: "Sarà bello tornare al Vigorito, dove sono cresciuto e dove ho maturato il mio esordio tra i grandi. Quella partita con il Cittadella resta il ricordo più bello della mia esperienza in giallorosso, anche perché arrivò tutto dal nulla, con mister Bucchi che mi fece sapere poco prima della partita che sarei sceso in campo. Con il Benevento ho anche firmato il primo contratto da professionista, quindi è facile intuire quanto sia legato alla realtà giallorossa. Il match di domenica sarà difficile. Il Benevento è una grande squadra che era al comando della classifica fino a qualche settimana fa, poi sono stati in ritiro e quindi hanno grande voglia di rivalsa e di tornare a vincere. Noi cercheremo di dare il massimo per uscire indenni da un Vigorito che è sempre ostico per chiunque".

Cuccurullo, come detto, è uno dei prodotti del vivaio giallorosso. La società di Vigorito ha sempre dato particolare importanza ai giovani, ma quest'anno ha accentuato maggiormente questa politica, come dimostrato dalle presenze costanti dei vari Nunziante, Viscardi, Talia, Prisco e Perlingieri: "Ho visto con piacere - continua Cuccurullo - che tanti giovani si stanno facendo vedere nel Benevento. Tra questi c'è Talia che conosco bene e che merita palcoscenici importanti. Prima, quando ero un tesserato giallorosso, era un po' più complicato conquistare un posto in prima squadra, anche perché c'erano elementi che in Serie B facevano la differenza. Resta comunque molto importante dare spazio ai giovani, come il Benevento sta facendo".

Cuccurullo ha poi parlato di quanto il passato nel vivaio giallorosso gli sia servito nel calcio professionistico: "A Benevento ho trovato allenatori che mi hanno sempre aiutato e che mi hanno dato tanto. Ognuno di loro mi ha fornito degli insegnamenti che porto sempre con me, come è giusto che sia".