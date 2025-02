Serie C, via alla 29a giornata: si comincia con un derby "fantasma" La Turris e Giugliano per una sfida che può essere cancellata molto presto. Domenica il clou

La 29a giornata inizia con la dichiarazione forte di Domenico Fracchiolla, direttore sportivo del Giugliano: "Questa estate sono state liberate le catene, alleggerite le maglie per l'iscrizione delle squadre e questi sono i risultati. Il problema non nasce oggi, ma nasce da chi ha alleggerito le licenze nazionali al momento delle iscrizioni. Più che commentare dinamiche incommentabili, perché se le commentassi prenderei deferimenti, c'è solo da inviare la solidarietà alle piazze e ai giocatori. Immaginate i ragazzi di Taranto e Turris, che da domani non percepiranno più stipendi e non avranno la possibilità di accasarsi altrove da qui a fine stagione". Se la Lega ha pensato bene di fermare il Taranto, che non giocherà contro il Crotone domani, consente invece che si giochi Giugliano-Turris, che ha la stessa valenza dell'altra sfida (benchè ai corallini non siano ancora giunte le comunicazioni della Covisoc). Una partita che di qui a poco potrebbe essere cancellata dagli archivi della C, una partita senza senso. Come tutto questo campionato di terza serie.

DOMANI. Una sola partita anche nel sabato di questa 29 giornata (per colpa di Taranto-Crotone che non si gioca). Ad Altamura c'è il Latina fresco del punto corroborante conquistato contro il Benevento. Per i pugliesi nel loro stadio un'occasione ghiotta di fare un altro bel balzo in avanti e di sognare addirittura i play off.

DOMENICA. C'è il grosso della giornata, ben sei partite, spalmate dall'ora di pranzo fino a quella del thè. Esigenze televisive, ovviamente. Così il Cerignola alle 15 scenderà in campo al Monterisi contro il Trapani conoscendo già il risultato dell'Avellino, che al Partenio aprirà col “lunch match” delle 12,30. Nelle file della capolista sarà assente Paolucci per squalifica, ma si potrebbe rivedere Cuppone, reduce dalla lunga assenza per la lesione ai crociati. L'Avellino è chiamato a interrompere la striscia della Juventus Next Gen di Brambilla, imbattuta da ben 12 giornate.

Alle 15 scende in campo anche il Monopoli che affronta il Messina alla disperata ricerca di punti per fare almeno i play out e altra squadra in attesa di fare i conti con la Covisoc e una penalizzazione che può essere determinante ai fini della salvezza.

Alle 17,30 tocca al Benevento che ospita il Sorrento al Vigorito e al Potenza, che al Viviani riceve il Picerno nel più classico derby lucano.

LUNEDì. Si chiude col monday night tra Cavese e Casertana, derby che ha grande importanza nel discorso salvezza di entrambe le squadre.

Girone C, il programma delle partite

Giugliano (41)-Turris (6) (venerdì 28 febbraio, ore 20,30)

Team Altamura (34)-Latina (30) (sabato 1 marzo, ore 15)

Taranto (-6)-Crotone (46) rinviata

Avellino (52)-Juventus Next Gen (36) (domenica 2 marzo, ore 12,30)

Audace Cerignola (57)-Trapani (42) (domenica 2 marzo, ore 15)

Catania (40)-Foggia (35) (domenica 2 marzo, ore 15)

Monopoli (49)-Messina (25) (domenica 2 marzo, ore 15)

Benevento (48)-Sorrento (38) (domenica 2 marzo, ore 17,30)

Potenza (46)-Picerno (40) (domenica 2 marzo, ore 17,30)

Cavese (33)-Casertana (28) (lunedì 3 marzo, ore 20,30)