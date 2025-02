Benevento, seduta mattutina: monitorati alcuni giallorossi L'infermeria è tornata ad affollarsi. Nardi farà i 15 giorni di fisioterapia in sede

La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina all'Antistadio Imbriani dopo il breve ritiro in terra romana. Pazienza sta molto insistendo sulla fase offensiva e sulla precisione nei tiri scagliati verso la porta avversaria. “Dopo una fase di riscaldamento, i giallorossi si sono concentrati sulla fase tattica sotto la guida del mister, proseguendo con esercitazioni per il tiro in porta e punizioni dal limite”. D'altro canto è parso evidente subito che la carenza essenziale della strega è nelle conclusioni: appena quattro gol nelle ultime sette partite la dicono lunga sulla sterilità di una squadra che ha vissuto un inizio di stagione esaltante sotto tutti i pinti di vista, ma poi si è accartocciata su se stessa rimanendo prigioniera di una involuzione del gioco che le è costato l'addio quasi certo alla promozione diretta. Pazienza questo lo sa bene e lavora con costanza in proiezione play off.

Nel frattempo l'infermeria è tornata ad affollarsi: Nardi, che era sembrato sul punto di rimettere nuovamente piede in campo, è rimasto vittima di una distorsione al ginocchio operato che sarà curato in questi primi 15 giorni con una fisioterapia specifica che il giocatore svolgerà in sede sotto lo sguardo attento dello staff sanitario giallorosso. In infermeria c'è ancora Ferrara, che è in via di guarigione riguardo la distrazione di primo grado al retto femorale. Ultimi arrivati Meccariello e Agazzi, che hanno accusato degli affaticamenti e quasi certamente non saranno convocati per il derby col Sorrento. Ultimo “cliente” dell'infermeria giallorossa, Marco Pinato, che ha accusato un problema all'adduttore. Al di là dell'occasione colossale gettata al vento a fine primo tempo, la sua prestazione a Latina nell'inedito ruolo di esterno mancino basso non era dispiaciuta. Ma ora anche lui è in dubbio per la gara di domenica.

E' evidente che almeno numericamente le scelte non mancheranno a Pazienza, che per la difesa avrà Viscardi recuperato al meglio e soprattutto capitan Berra voglioso di riprendersi una maglia da titolare. Bisogna ora capire quali sensazioni gli hanno trasmesso gli altri giallorossi deputati a prendere parte al derby coi costieri.

Intanto domani, così come è stato annunciato, è in programma la conferenza stampa di mister Michele Pazienza, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming suwww.ottochannel.tva partire dalle ore 12:30.