Benevento, Berra: "Periodo negativo, possiamo uscirne solo in un modo" Le parole del capitano giallorosso dopo il pari con il Sorrento

Ecco le parole di Berra al termine del match tra Benevento e Sorrento, a partire dal ruolo ricoperto in campo: "Il terzino l'ho fatto in passato per parecchi anni, in settimana lo abbiamo provato molto. Abbiamo passato tutta la partita nella loro metà campo, speravamo in un risultato positivo chiaramente. Dobbiamo ritrovare quella scintilla che ci possa portare alla vittoria per rialzarci il prima possibile".

Berra ha proseguito: "Come se ne esce da questa situazione? In ogni stagione ci sono momenti difficili. Occorre continuare a lavorare e rimanere positivi, questa è l'unica via d'uscita. Un segnale positivo l'ha dato Starita con il gol, ci darà sicuramente una grossa mano".

"Siamo sempre sul pezzo. In questo momento non sta girando, il Sorrento ha segnato grazie all'unico tiro in porta".