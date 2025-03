Benevento, Starita: "Contento a metà, ci manca la cattiveria giusta" Le parole del calciatore giallorosso, autore del gol dell'1-1

Starita ha messo a segno il gol che ha portato al definitivo pareggio del Benevento. Ecco le sue parole nel post gara: "Sono contento a metà perché era più importante trovare i tre punti che potevano darci una spinta in più dal punto di vista del morale. Ci sta mancando la cattiveria che serve e che il mister ci ha chiesto. Punto a dare il massimo e sono contento di aver trovato maggiore spazio rispetto a prima. Questa è la quarta partita che gioco più di 25 minuti e sono contento perché per me Benevento è un'occasione importante che non voglio sprecare. Rispetto al ruolo di esterno, a me piace giocare vicino alla porta, il mister mi ha detto di muovermi in quella posizione. È andata bene sotto questo aspetto".

"Credo sia importante adesso consolidare il nostro posto in classifica, anche se ci aspettano molti scontri diretti. È un momento difficile, ma abbiamo dimostrato di poter stare ai vertici. Tutta la tenacia dobbiamo esprimerla, altrimenti arriviamo corti e non ce lo possiamo permettere. Siamo il Benevento e dobbiamo dare il massimo".

"In ritiro abbiamo conosciuto bene il mister. È arrivato in un momento difficile, ma mi è piaciuto ciò che ci ha detto. A me ha fatto scattare quella cosa dentro perché ho dovuto fare tanti gol per essere qui a Benevento. Ci tengo a dare il mio contributo perché per me questa piazza è tanta roba e voglio dimostrarlo ancora".

"Il gruppo? Ci siamo guardati in faccia, sappiamo che responsabilità ricadono su di noi. A volte serve anche un pizzico di fortuna, ma dobbiamo cercarcela. Ci sta mancando un po' di mordente, siamo titubanti ma è il momento di entrare a gamba tesa. Siamo sempre stati un grande gruppo, adesso dobbiamo dimostrarlo nelle sconfitte".