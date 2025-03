Benevento, oggi già in campo. Mercoledì a porte aperte E' iniziata la settimana che porterà domenica al derby del Pinto contro la Casertana

Come d'abitudine la squadra giallorossa è già scesa in campo questa mattina all'Imbriani per riprendere gli allenamenti. Un lavoro di scarico per chi ha preso parte alla gara col Sorrento, seduta regolare per chi non ha giocato.

Si lavora pure domani, anche se la seduta giornaliera riguarda solo gli infortunati. Saranno sotto osservazione i vari Pinato, Meccariello, Agazzi. Lavorerà secondo il suo piano di recupero Antonio Ferrara (che si avvicina velocemente alla guarigione), continuerà a fare fisioterapia Pippo Nardi, in attesa di nuovi esami strumentali per valutare l'eventuale danno subito dai legamenti crociati lesionati lo scorso agosto. I chirurghi del Rizzoli sperano fermanente di evitare il ricorso ad un nuovo intervento. In vista della trasferta di Caserta sarà squalificato Genny Acampora, che era in diffida ed ha beccato il quinto cartellino giallo.

Mercoledì 5 marzo seduta pomeridiana all'Antistadio: tornano le porte aperte. Chi vorrà, avrà la possibilità di stare vicino alla squadra giallorossa che sta attraversando un momento di grande difficoltà. Appuntamento alle 15,30 all'Imbriani.

Sedute mattutine invece quelle di giovedì e venerdì, mentre sabato si torna a lavorare di pomeriggio, e dopo la seduta di lavoro si va in ritiro a Venticano. La partenza per Caserta alle 17 di domenica sempre dall'Hotel Europa, ma prima di mattina ci sarà spazio per un allenamento di rifinitura.