Giudice sportivo: Acampora, un turno. Berra va in diffida 200 euro di ammenda alla società giallorossa per un petardo

Ecco i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo di Lega Pro.

SOCIETA'. AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e perfatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 52° del secondo tempo della gara,un petardo nel proprio Settore senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

ALLENATORI. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAVANEL MASSIMO (CASERTANA) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, al rientro negli spogliatoi, si avvicinava con fare minaccioso a un tesserato avversario rivolgendogli frasi irriguardose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ACAMPORA GENNARO (BENEVENTO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERRA FILIPPO (BENEVENTO CALCIO)