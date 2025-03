Benevento, seduta mattutina: Lanini si è allenato L'attaccante ha utilizzato scarpe ginniche per via della microfrattura al mignolo del piede destro

Allenamento mattutino per i giallorossi in questo giovedì di avvicinamento al derby del Pinto contro la Casertana. I fari erano puntati soprattutto su Eric Lanini, vittima di un infortunio non grave, ma che avrebbe avuto bisogno di qualche giorno in più per essere curato perfettamente. L'attaccante torinese ha subito una microfrattura al mignolo del piede destro, che gli ha fatto saltare l'ultima seduta di allenamento del mercoledì, quella a porte aperte. Questa mattina, invece, è sceso in campo, utilizzando per precauzione scarpe da ginnastica e non gli scarpini da calcio. Il maggior realizzatore della squadra giallorossa ha svolto tutta la parte atletica senza avvertire dolori e disagi e lo staff medico nutre fiducia sul suo recupero. Appare evidente che bisognerà vedere la risposta del piede una volta indossata la scarpa da calcio, che è senz'altro più stretta di quella da ginnastica.

Dall'infermeria non sono attesi altri recuperi. Tutti hanno lavorato secondo il programma personalizzato, ma sarà difficile (se non impossibile) che qualcuno di essi (Pinato, Ferrara, Meccariello, Agazzi) possa rendersi disponibile per il derby di domenica sera. In quanto a Nardi, si sa, lui si sta sottoponendo ad una fisioterapia mirata a scongiurare che possa tornare sotto i ferri dopo la nuova distorsione subita al ginocchio operato.

Siamo già quasi alla vigilia della partita contro la Casertana di Pavanel, che appare addirittura più importante per i suoi aspetti psicologici. La classifica, in questo momento, lascia il tempo che trova, considerando anche lo stravolgimento che avverrà quando l'inflessibile Federazione Calcio escluderà dal campionato Taranto e Turris, la cui iscrizione era stata accettata in estate nonostante l'assenza di garanzie.

Domani la squadra giallorossa si ritroverà ancora di mattina (10,30), non all'Imbriani però, ma al campo Avellola, visto che il Pinto ha un fondo in erba sintetica. Anche sabato pomeriggio (15,30) la squadra giallorossa opterà per una seduta sul campo del settore giovanile. Alle 18,00 è prevista la conferenza stampa di Michele Pazienza. Poi la squadra si recherà in ritiro all'Hotel Europa di Venticano.

Nella foto Taddeo, Eric Lanini è in panchina nella seduta di mercoledì