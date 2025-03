L'azzurro si addice a Nunziante Il giovane portiere giallorosso parteciperà ad un nuovo stage dell'under 19 il 10 e l'11 marzo

Un'altra convocazione in azzurro per Alessandro Nunziante. Un nuovo stage, in cui i portieri convocati si riducono a due (l'altro e Diego Mascardi dello Spezia). Il giovane portiere giallorosso partirà per Coverciano subito dopo la partita contro la Casertana: i due giorni di stage sono lunedì 10 e martedì 11 marzo. Mercoledì 12 dovrà essere di nuovo a disposizione di Pazienza per la sfida infrasettimanale al Vigorito contro il Crotone.

Questo il Comunicato integrale della Figc.

"Prosegue il cammino di avvicinamento della Nazionale Under 19 alla fase élite dell'Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5 insieme ai pari età di Francia, Lettonia e Spagna, dopo aver svolto uno stage dal 24 al 26 febbraio, si raduneranno nuovamente presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano il 10 e l'11 marzo per una due giorni di allenamenti.

Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 20 calciatori, tutti nati nel 2006, tranne sei classe 2007: Cristian Cama, Matteo Cocchi, Federico Coletta, Alessandro Di Nunzio, Mattia Mosconi e Alessandro Nunziante.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Juve Stabia), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Leonardo Mendicino (Cesena), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Tommaso Rubino (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Genoa), Mattia Zanchetta (Inter);

Attaccanti: Richi Agbonifo (Hellas Verona), Federico Cassa (Atalanta), Giacomo De Pieri (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Matteo Spinaccè (Inter).

Staff - Tecnico: Alberto Bollini; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso; Medico: Lorenzo Morra; Nutrizionista: Alessio Colli; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Simone Siciliano; Segretario: Aldo Blessich".