Esclusione del Taranto, Cerignola e Avellino prendono il largo Primio effetti sulla classifica, ma ora è in arrivo anche la batosta sulla Turris

In testa la classifica prende una prima scrollata che fa staccare più di quanto già lo siano Cerignola e Avellino. Tra le prime sei solo pugliesi e irpini avevano perso contro gli jonici, per cui nessuna delle due perde outi che aveva conquistato. Il Cerignola rimane a 60, l'Avellino a 55. Perdono terreno imnvece le squadre che stavano dietro, perchè Monopoli, Benevento, Potenza e Crotone avevano tutte vinto contro i tarantini e ora quei tre piunti sono cancellati: così in classifica il Monopoli si ritrova con 49 punti, il Benevento a 46, il Potenza a 44, il Crotone a 43. Tutte salteranno una gara in questo finale, quella che l'avrebbe opposto al Taranto appunto. Il Crotone ha già riposato la settimana scorsa.

Ovviamente si tratta di una classifica provvisoria, perchè a breve arriverà anche l'esclusione della Turris. Giusto per sconvolgere totalmente la classifica che si era determinata sul campo.