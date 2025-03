Benevento, Lanini recupera ed è utilizzabile Anche Viscardi ha smaltito l'attacco influenzale che lo aveva colpito. Domani conferenza di Pazienza

Fatta eccezione per Nardi, Agazzi e Meccariello che stanno seguendo un personale iter fisioterapico e di recupero, oltre che per Ferrara e Pinato, che sono molto migliorati, ma per i quali già si sapeva che non avrebbero recuperato, non ci saranno altre defezioni in casa giallorossa.

Nell'ultima seduta di allenamento effettuata questa mattina nell'impianto Avellola, sul terreno in sintetico per acclimatarsi al fondo campo del Pinto di Caserta, si è allenato abbastanza regolarmente Eric Lanini, che si era fermato mercoledì dopo aver subito la microfrattura dell'ultimo dito del piede destro. L'attaccante torinese non avverte dolore e sarà regolarmente a disposizione per il derby di domenica sera a Caserta. Poi ovviamente starà a Pazienza decidere se utilizzarlo o meno, ovvero se impiegarlo dal primo minuto o a gara in corsa.

Stessa considerazione per Viscardi, che aveva avuto qualche sintomo influenzale. Nulla che possa vietargli di essere utilizzato domenica al Pinto.

La squadra giallorossa “dopo un'accurata fase di riscaldamento si è concentrata su una rifinitura con esercizi di possesso posizionale. A seguire, il mister ha diretto un'intensa sessione tattica, seguita da una partita, esercitazioni sulle punizioni dal limite e conclusioni in rete”. C'è ancora un allenamento prima di operare le scelte per il derby del Pinto: la squadra si ritroverà domani pomeriggio alle 15,30 ancora al Campo Avellola, “casa” del settore giovanile giallorosso.

Domani è anche in programma la conferenza stampa di mister Michele Pazienza, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv a partire dalle ore 18.