E' ufficiale, nella Casertana domenica ci sarà anche Ciano La società rossoblù ha ufficializzato il tesseramento dell'ex fantasista del Benevento

Alla fine è arrivato anche l'annuncio ufficiale: Camillo Ciano è un giocatore della Casertana e domenica sera potrà giocare la sua prima partita di questa stagione proprio contro la sua ex squadra, il Benevento. Un tassello importante per la squadra di Pavanel che si assicura un giocatore di sicura classe e in grado di dare una mano concreta alla squadra rossoblù, anche se dovesse far ricorso ai play out.

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale:

“La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Camillo Ciano.Attaccante classe 1990 che vanta un curriculum di assoluto valore con il picco raggiunto nella stagione 2018/19 con 7 gol in serie A con la maglia del Frosinone; nonché campionati da protagonista in cadetteria oltre che con i ciociari anche con Cesena, Crotone, Padova, Avellino e Benevento.

Ciano, che era al lavoro già da diverse settimane con i falchetti, da questo momento è ufficialmente a disposizione di mister Pavanel ed indosserà la maglia rossoblu numero 10.

Marcianisano, quindi figlio di Terra di Lavoro, si mostra profondamente stimolato da questa nuova avventura:“E’ una sensazione bellissima indossare questa maglia che rappresenta il territorio da cui provengo. L’ho voluta fortemente in questi mesi e farò di tutto per onorarla. Darò il mio contributo alla squadra per cercare di centrare il nostro obiettivo. E’ il momento di compattarsi e lottare tutti insieme per fare in modo di lasciarci alle spalle questo momento difficile”.