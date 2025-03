Benevento e Casertana, 95 anni di sfide aspre e combattute Il bilancio vede i giallorossi in leggero vantaggio: 13 vittorie contro le 12 dei rossoblù

La prima volta di questo derby tra “vicini di casa” (appena 47 km di asfalto tra i due capoluoghi, ma trasferta vietata ai beneventani) è datato 2 novembre 1930, ben 95 anni fa. Al vecchio Santa Maria degli Angeli finì 3 a 3 tra Littorio Benevento e As Caserta. Gara pirotecnica: 1' Russo (Ce), 13' Ciarlo (Bn), 44' Mastroianni (Ce), 53' Salti (Bn), 63' Monti (Bn), 90' Raffone (Ce). Al ritorno l'11 gennaio del 31 in Terra di Lavoro vinsero i sanniti per 3 a 2. Calcio in bianco e nero, roba d'altri tempi. Di sfide da allora ne sono state giocate 45: 13 vittorie del Benevento, 12 della Casertana, 20 pareggi. Ci sarebbero anche altri 4 precedenti, che appare difficile conteggiare: si riferiscono al campionato 31-32 di Terza divisione e a quello del 46-47 di Prima divisione: in entrambe le stagioni, il Benevento partecipava a questi campionati con la sua “squadra B”, avendo la prima squadra in categoria superiore: in ogni caso si registrano due vittorie sannite, una casertana ed un pareggio.

Tanti anni di accesa rivalità che culminano nel 6 a 0 del Vigorito il 13 marzo 2016: è la sqiadra di Auteri che viene promossa in B, quel giorno segnano Marotta (3), Angiulli (2) e Cissè.

Dopo gli anni d'oro in A e in B dei giallorossi le due squadre si sono ritrovate la stagione sorsa: 0 a 0 al Pinto, 1 a 0 al ritorno Vigorito col gol di Berra e il rigore fallito nel finale dal beneventano Curcio. E infine nella gara d'andata, l'undicesima di questo campionato. Il Benevento era ancora capolista e si aggiudicò il derby grazie ad un gol di testa al 76' di Mattia Viviani. Era il 27 ottobre, sembra passato un secolo.

Nella foto di Taddeo, il gol di testa segnato di Viviani nella vittoria giallorossa dell'andata